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В прокуратуре Амстердама не в курсе, за что Промеса задержали в Дубае

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура Амстердама не располагает сведениями о задержании футболиста "Спартака" Квинси Промеса в аэропорту Дубая.

"Мы до сих пор не получали никакой информации о задержании Квинси Промеса в Дубае", - приводит "Матч ТВ" слова представителя прокуратуры.

Накануне "Спартак" возвращался в Россию из ОАЭ с тренировочных сборов, однако по сообщениям СМИ футболист был задержан на паспортном контроле. В результате, "Спартак" улетел в Россию без него.

Во время спартаковских сборов стало известно, что суд в Амстердаме приговорил Промеса на 6 лет тюрьмы за контрабанду крупной партии наркотиков. Однако причина, по которой его задержали в Дубае, пока неизвестно.

Амстердам Квинси Промес ОАЭ Спартак футбол
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