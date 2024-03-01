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Никита Нагорный отметил эффект Игр Будущего для подрастающего поколения

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Игры Будущего, как симбиоз виртуального и физического спорта, являются способом развития личности среди подрастающего поколения, заявил президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

"Игры Будущего для этого и есть, чтобы, наоборот, дать больше пользы в тем, кто максимально погружен в компьютерные игры. То есть задача здесь не взять спортсменов и заставить их играть (в компьютерные игры), задача – найти людей, кому все это интересно, и дать возможность им реализовываться как спортсменам, в том числе, и для подрастающего поколения", - сказал Нагорный "Интерфаксу".

СпортНикита Нагорный заявил, что поражен ажиотажу на финалах Игр БудущегоЧитать подробнее

"Как говорил наш президент, это возможность гармонично развиваться, расти. А когда ты можешь воспринимать игры не как досуг, которому ты можешь посвятить весь день, а как способ развития и совершенствования самого себя как личности", - отметил он.

Игры Будущего - международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первых Играх Будущего, которые проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, принимают участие более 260 команд и более 2 тыс. спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 — в расширенной программе). Соревнования будут поделены на 5 категорий, или "вызовов": спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

Никита Нагорный Игры Будущего
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