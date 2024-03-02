ЦСКА упустил победу над "Оренбургом" в компенсированное время

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА сыграли со счетом 1:1 в домашнем матче 19-го тура чемпионата России.

На 81-й минуте ЦСКА повел в счете благодаря голу Тамерлана Мусаева. "Оренбургу" удалось уйти от поражения на 90+4 минуте, когда ворота Игоря Акинфеева поразил Матиас Перес.

ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. "Оренбург" - на 14-м месте, 16 баллов.

19-м туром возобновилась программа весенней части чемпионата.