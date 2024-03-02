Поиск

ЦСКА упустил победу над "Оренбургом" в компенсированное время

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА сыграли со счетом 1:1 в домашнем матче 19-го тура чемпионата России.

На 81-й минуте ЦСКА повел в счете благодаря голу Тамерлана Мусаева. "Оренбургу" удалось уйти от поражения на 90+4 минуте, когда ворота Игоря Акинфеева поразил Матиас Перес.

ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. "Оренбург" - на 14-м месте, 16 баллов.

19-м туром возобновилась программа весенней части чемпионата.

ЦСКА Оренбург футбол РПЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Овечкин сократил до 55 голов отставание от рекорда Гретцки

Овечкин сократил до 55 голов отставание от рекорда Гретцки

Даниил Медведев проиграл в полуфинале турнира в Дубае

Даниил Медведев проиграл в полуфинале турнира в Дубае

Теннисиста Рублева дисквалифицировали с игры за оскорбление судьи

Нидерланды взялись за переговоры с ОАЭ по экстрадиции футболиста "Спартака"

Футболист "Спартака" Промес второй день остается под стражей в Дубае

Захарян и Головин вошли в расширенный состав сборной России

Захарян и Головин вошли в расширенный состав сборной России

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Дубае

Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Дубае

Чемпион мира по футболу Погба дисквалифицирован на 4 года за допинг

Чемпион мира по футболу Погба дисквалифицирован на 4 года за допинг

Роналду дисквалифицирован на один матч за непристойный жест

Роналду дисквалифицирован на один матч за непристойный жест
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });