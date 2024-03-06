Роналду пожелал удачи российскому боксеру перед чемпионским боем

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Португальский футболист Криштиану Роналду встретился с претендентом на титул чемпиона мира WBA российским боксером Магомедом Курбановым.

Как сообщает пресс-служба промоутерской компании RCC Boxing Promotions, встреча состоялась в рамках "экскурсионной программы по новому спортивному залу, который был построен по инициативе министра и председателя Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха".

"Пока шли в зал, пообщались про бои, про весогонку и так далее. Он пожелал мне удачи в предстоящем поединке. Я спросил: будет ли он когда-нибудь выходить на ринг. Он сказал: "Нет, я только играю"", — сказал Курбанов.



8 марта россиянин проведет бой за титул чемпиона мира WBA против Исраила Мадримова из Узбекистана.