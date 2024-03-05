Пелагея исполнит гимн РФ перед матчем сборных России и Сербии

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Певица Пелагея исполнит гимн Российской Федерации перед началом товарищеского матча между сборными России и Сербии по футболу. Об этом говорится в сообщении Российского футбольного союза.

Матч пройдет 21 марта на стадионе "Динамо" в Москве и начнется в 20:00 мск.

РФС сообщает, что на матч также приглашены "экс-футболист "Спартака" Михайло Пьянович, сербская легенда ЦСКА Милош Красич, режиссер Эмир Кустурица и актёр Милош Бикович".

Помимо матча с сербами, россияне сыграют с Парагваем (25марта).