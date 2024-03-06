Для главного тренера "Реала" Анчелотти потребовали почти пять лет тюрьмы

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Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Испанская государственная прокуратура обвинила главного тренера мадридского футбольного клуба "Реал" Карло Анчелотти в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает AS. Для Анчелотти требуют четыре года и девять месяцев тюрьмы.

Утверждается, что 64-летний специалист использовал систему подставных компаний, чтобы скрыть данные по дополнительным доходам – в частности, от прав на изображение. Речь идет о периоде 2014-2015 годов, когда итальянец недоплатил в казну государства порядка 1 млн евро.

Анчелотти работает в "Реале" с 2021 года, до этого возглавлял команду с 2013 по 2015 год. За пять в общей сложности сезонов под его руководством "Реал" выиграл 10 трофеев - по две Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, клубного ЧМ, Кубка Испании, по разу – чемпионат Испании и Суперкубок Испании.