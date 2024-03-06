Поиск

Для главного тренера "Реала" Анчелотти потребовали почти пять лет тюрьмы

Для главного тренера "Реала" Анчелотти потребовали почти пять лет тюрьмы
Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Испанская государственная прокуратура обвинила главного тренера мадридского футбольного клуба "Реал" Карло Анчелотти в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает AS. Для Анчелотти требуют четыре года и девять месяцев тюрьмы.

Утверждается, что 64-летний специалист использовал систему подставных компаний, чтобы скрыть данные по дополнительным доходам – в частности, от прав на изображение. Речь идет о периоде 2014-2015 годов, когда итальянец недоплатил в казну государства порядка 1 млн евро.

Анчелотти работает в "Реале" с 2021 года, до этого возглавлял команду с 2013 по 2015 год. За пять в общей сложности сезонов под его руководством "Реал" выиграл 10 трофеев - по две Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, клубного ЧМ, Кубка Испании, по разу – чемпионат Испании и Суперкубок Испании.

Реал футбол Карло Анчелотти
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Бавария" разгромила "Лацио" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

СКА вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ с "Торпедо"

Отстраненной недавно на 4 года Халеп разрешили выступать в соревнованиях

Хет-трик Капризова принес "Миннесоте" победу над "Сан-Хосе" в НХЛ

"Вашингтон" отправил российского хоккеиста Кузнецова в фарм-клуб

"Динамо" обыграло "Локомотив" в чемпионате России по футболу

"Динамо" обыграло "Локомотив" в чемпионате России по футболу

Леброн Джеймс первым в истории НБА набрал 40 тысяч очков

Леброн Джеймс первым в истории НБА набрал 40 тысяч очков

"Зенит" и "Спартак" не выявили победителя в матче 19-го тура РПЛ

"Зенит" и "Спартак" не выявили победителя в матче 19-го тура РПЛ

Алан Дзагоев вернулся в ЦСКА в качестве селекционера

Алан Дзагоев вернулся в ЦСКА в качестве селекционера

Лидирующий в РПЛ "Краснодар" не смог удержать победу над "Рубином"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });