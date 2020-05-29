Прокуратура попросила для футболиста "Атлетико" Диего Косты полгода тюрьмы

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Испанская прокуратура просит лишить свободы нападающего мадридского "Атлетико" Диего Косту на шесть месяцев за неуплату налогов, сообщает Mundo Deportivo.

Кроме того она считает нужным оштрафовать его на сумму свыше 500 тысяч евро.

Речь идет о нарушениях футболистом налогового законодательства, датированных 2014 годом. Тогда он уклонился от уплаты 1,1 млн евро с доходов от реализации имиджевых прав.

Судебное разбирательство по делу Диего Косты назначено на 4 июня.

31-летний Диего Коста выступал за "Атлетико" с 2007 по 2009 годы, с 2010 по 2014 и с 2018 по нынешнее время. Помимо еще ряда испанских клубов, в его карьере были португальские "Брага" и "Бенфика" и английский "Челси".

Он – двукратны чемпион Англии в составе "Челси", по разу в составе "Атлетико" выиграл чемпионат и Кубок Испании, два раза – Лигу Европы УЕФА, один раз – Суперкубок УЕФА.

Диего Коста – не единственный представитель испанского футбола, имеющий проблемы с законом в этой стране. С судебными разбирательствами в свое время сталкивались игроки Лионель Месси, Криштиану Роналду, Марсело, Хаби Алонсо, тренер Жозе Моуринью.