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Прокуратура попросила для футболиста "Атлетико" Диего Косты полгода тюрьмы

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Испанская прокуратура просит лишить свободы нападающего мадридского "Атлетико" Диего Косту на шесть месяцев за неуплату налогов, сообщает Mundo Deportivo.

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Кроме того она считает нужным оштрафовать его на сумму свыше 500 тысяч евро.

Речь идет о нарушениях футболистом налогового законодательства, датированных 2014 годом. Тогда он уклонился от уплаты 1,1 млн евро с доходов от реализации имиджевых прав.

Судебное разбирательство по делу Диего Косты назначено на 4 июня.

31-летний Диего Коста выступал за "Атлетико" с 2007 по 2009 годы, с 2010 по 2014 и с 2018 по нынешнее время. Помимо еще ряда испанских клубов, в его карьере были португальские "Брага" и "Бенфика" и английский "Челси".

Он – двукратны чемпион Англии в составе "Челси", по разу в составе "Атлетико" выиграл чемпионат и Кубок Испании, два раза – Лигу Европы УЕФА, один раз – Суперкубок УЕФА.

Диего Коста – не единственный представитель испанского футбола, имеющий проблемы с законом в этой стране. С судебными разбирательствами в свое время сталкивались игроки Лионель Месси, Криштиану Роналду, Марсело, Хаби Алонсо, тренер Жозе Моуринью.

футбол Испания

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