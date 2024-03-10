Поиск

Россиянин Петр Ян победил Ядонга на турнире UFC

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU -Российский боец смешанного стиля Петр Ян одержал победу над представителем Китая Сонгом Ядонгом на турнире UFC 299 в Майами.

По итогам трех раундов победу присудили россиянину единогласным решением судей.

Бой прошел в основном карде турнира.

31-летний Петр Ян – бывший чемпион UFC в легчайшем весе. Победа в Майами стала для него 17-й в смешанных единоборствах. Россиянин прервал серию из трех поражений, а общее их число составляет пять.

26-летний Сонг Ядонг потерпел восьмое поражение при 21 победе и одной ничьи.

UFC Петр Ян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СКА вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

"Зенит" разгромил "Урал" и стал лидером РПЛ

"Зенит" разгромил "Урал" и стал лидером РПЛ

Российский хоккеист Кузнецов перешел из "Вашингтона" в "Каролину"

Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА выбыл из плей-офф КХЛ

Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА выбыл из плей-офф КХЛ

Одна лыжница госпитализирована после массового завала на соревнованиях в Сочи

Минспорт РФ изучит обстоятельства массового завала лыжниц во время Спартакиады

Две лыжницы серьезно пострадали во время завала на Спартакиаде

Две лыжницы серьезно пострадали во время завала на Спартакиаде

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ до 54 голов

Камилу Валиеву исключили из сборной России

Камилу Валиеву исключили из сборной России

Россиянин Щекутьев стал врио генсека Европейской конфедерации бокса

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });