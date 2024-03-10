Россиянин Петр Ян победил Ядонга на турнире UFC

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU -Российский боец смешанного стиля Петр Ян одержал победу над представителем Китая Сонгом Ядонгом на турнире UFC 299 в Майами.

По итогам трех раундов победу присудили россиянину единогласным решением судей.

Бой прошел в основном карде турнира.

31-летний Петр Ян – бывший чемпион UFC в легчайшем весе. Победа в Майами стала для него 17-й в смешанных единоборствах. Россиянин прервал серию из трех поражений, а общее их число составляет пять.

26-летний Сонг Ядонг потерпел восьмое поражение при 21 победе и одной ничьи.