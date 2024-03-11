В WADA заявили, что РУСАДА по-прежнему не соответствует антидопинговому кодексу

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Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) все еще не соответствует всемирному антидопинговому кодексу, заявили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

"Исполком получил обновленную информацию о текущем статусе РУСАДА, который по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. (...) РУСАДА будет оставаться не соответствующим требованиям до тех пор, пока WADA не сможет подтвердить, что оно выполняет каждое из условий восстановления, изложенных CAS", - говорится в сообщении на сайте WADA в понедельник.

В нем также сообщается, что на сегодняшний день WADA применило санкции по отношению к 250 атлетам, на основании данных, полученных в Московской антидопинговой лаборатории (LIMS) в 2019 году. Кроме того, 32 спортсменам предъявлены обвинения, расследуются 106 дел.

Исполком WADA также выразил обеспокоенность в связи с Играми дружбы, которые должны пройти в сентябре 2024 года, так как агентство не может поручиться за антидопинговую программу игр.

"В частности, вызывает обеспокоенность тот факт, что, поскольку мероприятие не будет проходить под защитой Всемирного антидопингового кодекса (Code), здоровье спортсменов и справедливость в отношении них могут быть поставлены под угрозу", - подчеркнули в организации.

9 декабря 2020 года исполком WADA рекомендовал лишить РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу и отстранить российских спортсменов на четыре года от крупных международных соревнований за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в декабре 2020 года лишил российское антидопинговое агентство статуса соответствия антидопинговому кодексу. По решению CAS российские спортсмены до декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на международных соревнованиях. России было запрещено на протяжении двух лет претендовать на проведение у себя Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионатов мира.