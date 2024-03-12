Определился состав четвертьфинальных пар Кубка Гагарина КХЛ

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" стало последней командой, пробившейся в 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

В шестом матче серии первого раунда плей-офф москвичи одолели минское "Динамо" - 3:1. Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Динамо" из Москвы.

После этого сформировались пары серии 1/4 финала:

"Динамо" - "Трактор", "Авангард" - "Локомотив" (победители в этих парах далее сыграют между собой);

"Металлург" - "Спартак", СКА – "Автомобилист" (победители в этих парах далее сыграют между собой).

С этого сезона в КХЛ активирован перекрестный плей-офф: со второго раунда представители Западной конференции играют с командами из Восточной.

Действующий обладатель Кубка Гагарина – ЦСКА, но сейчас он вылетел из турнира.