"Арсенал" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Арсенал завоевал путевку в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

В 1/8 финала по сумме двух встреч "Арсенал" оказался сильнее португальского "Порту".

В ответном матче в Лондоне "Арсенал" обыграл соперника со счетом 1:0 благодаря голу Леандро Троссарда (в первой игре с аналогичным счетом победил "Порту"). В дополнительное время счет не изменился, в серии пенальти успешнее оказался "Арсенал" (4:2).