Саудовский клуб установил рекорд мира по числу побед подряд

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Футбольный клуб из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" стал рекордсменом мира по продолжительности победной серии.

В ответном матче азиатской Лиги чемпионов он со счетом 2:0 взял верх над другим саудовским клубом, "Аль-Иттихад". Эта победа стала для "Аль-Хиляля" 28-й подряд.

До этого мировой рекорд принадлежал валлийскому клубу Нью-Сэйнтс" – 27 матчей (в сезоне-2016/17).

Победа позволила "Аль-Хилялю" выйти в полуфинал Лиги чемпионов, в первом матче команда обыграла соперника также со счетом 2:0.