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Сарри ушел в отставку с поста главного тренера "Лацио"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Маурицио Сарри подал в отставку с поста главного тренера итальянского "Лацио", сообщается на сайте футбольного клуба.

"Клуб благодарит тренера за достигнутые цели и выполненную работу, желает ему человеческих и профессиональных удач", - говорится в сообщении.

Исполнять обязанности главного тренера будет Джованни Мартушьелло.

65-летний Сарри возглавил "Лацио" летом 2021 года. Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате Италии-2022/23. Сейчас находится на девятой строчке.

футбол Лацио Маурицио Сарри
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