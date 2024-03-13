Призер ОИ по биатлону Гараничев завершит карьеру после окончания сезона

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Сезон-2023/24 станет последним в карьере российского биатлониста Евгения Гараничева. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Спортсмен примет участие в Чемпионате России по биатлону, который пройдет в тюменской "Жемчужине Сибири" с 21 марта по 1 апреля.

36-летний Гараничев на протяжении 16 лет защищает цвета сборной Тюменской области. Выступая за сборную России, стал бронзовым призером Олимпиады-2014 в Сочи.