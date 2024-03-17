Вратарь клуба ВХЛ установил рекорд мира по числу отраженных бросков за матч

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Голкипер петербургского клуба "СКА-Нева" Артемий Плешков отразил 124 броска по своим воротам в матче плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) против тульского АКМ.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу туляков, победитель определился в овертайме. Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу АКМ, тульская команда вышла в полуфинал Кубка Петрова ВХЛ.

Пресс-служба клуба "СКА-Нева" утверждает, что 124 сейва за матч – мировой рекорд.