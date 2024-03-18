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Медведев проиграл Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса в финальном матче турнира категории Masters в Индиан-Уэллсе.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:1 в пользу Алькараса.

Испанец в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов занимает второе место, Медведев – четвертое.

После этой игры Алькарас упрочил преимущество над Медведевым в очных матчах – 4-2.

Категория турниров Masters – вторая по статусу в теннисе вслед за серией Большого шлема.

Даниил Медведев теннис Карлос Алькарас
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