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Российский теннисист Рублев покинул топ-5 рейтинга мира

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев опустился с четвертого на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленная версия которого обнародована в понедельник на сайте организации.

СпортАндрей Рублев выбыл из теннисного турнира в Индиан-УэллсеАндрей Рублев выбыл из теннисного турнира в Индиан-УэллсеЧитать подробнее

В свою очередь, с пятой строчки на четвертую поднялся представитель Германии Александр Зверев.

Рублев принимал участие в завершившемся в ночь на понедельник турнире Masters в Индиан-Уэллсе (США), где выбыл в четвертом круге. Турнир завершился победой испанца Карлоса Алькараса в финале над россиянином Андреем Рублевым.

Возглавляет рейтинг по-прежнему серб Новак Джокович, несмотря на ранний (третий круг) вылет из турнира в Индиан-Уэллсе. Второе место занимает Алькарас, третье – итальянец Янник Синнер, четвертое – Медведев.

Вслед за Зверевым и Рублевым в рейтинге располагается датчанин Хольгер Руне. С девятого на восьмое место поднялся норвежец Каспер Рууд, в обратном направлении проследовал поляк Хуберт Хуркач. Замыкает топ-10 австралиец Алекс де Минор.

Андрей Рублев теннис Новак Джокович
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