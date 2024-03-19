Тело пропавшего в конце декабря баскетболиста Петухова нашли под Красноярском

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тело баскетболиста Антона Петухова, пропавшего без вести в ночь на 31 декабря 2023 года.

"Специалисты "КГКУ Спасатель" сегодня утром обнаружили тело в районе села Частоостровское в Емельяновском районе (Красноярского края). В полиции отряду подтвердили, что это тело пропавшего зимой баскетболиста", - говорится в сообщении телеграм-канала "Поиск пропавших детей" им. Оксаны Василишиной – организации, занимавшейся поиском 20-летнего спортсмена.

Петухов – воспитанник ЦСКА, в составе армейцев становился победителем Единой молодежной лиги ВТБ. В прошлом году перешел в "Барнаул".