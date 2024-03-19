"Автомобилист" вновь победил СКА и упрочил преимущество в серии плей-офф

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Екатеринбургский "Автомобилист" обыграл петербургский СКА во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

Встреча на льду СКА завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу "Автомобилиста".

Это вторая победа екатеринбургской команды над СКА в серии, счет по победам – 2-0.

Серия длится до четырех побед, следующие ее матчи пройдут 21 и 23 марта в Екатеринбурге.