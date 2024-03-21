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Боец Халидов считает, что экс-чемпиона UFC Нганну рано списывать со счетов в боксе

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Чемпион лиги "Наше дело" в тяжелом весе Мурад Халидов заявил, что у экс-обладателя пояса UFC француза Фрэнсис Нганну имеются хорошие перспективы в боксе.

СпортЭнтони Джошуа нокаутировал экс-чемпиона UFC Фрэнсиса НганнуЧитать подробнее

"Нганну рано списывать со счетов. Однозначно он внес новую кровь в дивизион, где дерутся все друг с другом по очереди. И такой тяж был необходим. Нганну – это интересная личность", - сказал Халидов "Интерфаксу".

"Да, он не составит большую конкуренцию на уровне, где он дрался - я говорю про бои с Фьюри и Нганну. Но с боксерами уровнем ниже он наведет шороху. Его приход в бокс, в тяжелый вес однозначно оживил дивизион. И это очень хорошо", - отметил он.

В марте этого года Нганну нокаутом проиграл экс-чемпиону мира по боксу британцу Энтони Джошуа. В октябре прошлого года Нганну раздельным решением судей уступил чемпиону WBC Тайсону Фьюри.

Нганну в смешанных единоборствах выиграл 17 поединков, потерпел три поражения.

UFC Энтони Джошуа бокс Мурад Халидов Фрэнсис Нганну
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