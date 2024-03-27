Определились все участники Евро-2024

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Сборные Грузии, Украина и Польша стали последними национальными командами, завоевавшими путевки в финальную часть чемпионата Европы по футболу-2024. Они победили в решающих матчах раунда плей-офф квалификационного отбора.

В декабре прошлого года состоялась жеребьевка групповой стадии, по итогам которой сформировался состав квартетов из тех, кто уже пробился на Евро через основной отборочный турнир. В трех группах оставалось по одному вакантному месту.

Полный состав групп

Группа A - Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария

Группа B - Испания, Хорватия, Италия, Албания

Группа C - Словения, Дания, Сербия, Англия

Группа D - Польша, Нидерланды, Австрия, Франция

Группа E - Бельгия, Словакия, Румыния, Украина

Группа F - Турция, Грузия, Португалия, Чехия.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Сборная России участие в отборочном турнире не принимала из-за санкций.