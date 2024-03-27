Определились все участники Евро-2024
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Сборные Грузии, Украина и Польша стали последними национальными командами, завоевавшими путевки в финальную часть чемпионата Европы по футболу-2024. Они победили в решающих матчах раунда плей-офф квалификационного отбора.
В декабре прошлого года состоялась жеребьевка групповой стадии, по итогам которой сформировался состав квартетов из тех, кто уже пробился на Евро через основной отборочный турнир. В трех группах оставалось по одному вакантному месту.
Полный состав групп
Группа A - Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария
Группа B - Испания, Хорватия, Италия, Албания
Группа C - Словения, Дания, Сербия, Англия
Группа D - Польша, Нидерланды, Австрия, Франция
Группа E - Бельгия, Словакия, Румыния, Украина
Группа F - Турция, Грузия, Португалия, Чехия.
Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.
Сборная России участие в отборочном турнире не принимала из-за санкций.