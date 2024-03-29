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Олимпийский чемпион Перлов арестован по делу о мошенничестве

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Новосибирска в пятницу избрал меру пресечения в виде заключения под стражу олимпийскому чемпиону 1992 года по спортивной ходьбе, бывшему гендиректору футбольного клуба "Новосибирск" Андрею Перлову по делу о мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: избрать Перлову Андрею Борисовичу (..) меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 мая 2024 года", - огласил решение судья Руслан Фролов.

Ранее сообщалось, что Перлов обвиняется по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Перед началом заседания он заявил журналистам, что не признает вину в инкриминируемом ему мошенничестве.

Олимпийскому чемпиону вменяется в вину хищение средств футбольного клуба "Новосибирск", который Перлов возглавлял в качестве гендиректора в 2020-2022 годах.

Также сообщалось о задержании бухгалтера клуба.

Перлов с 2016 по 2023 годы также был исполнительным директором региональной федерации футбола.

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