Турнир с поединком Емельяненко и Дацика отменен

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Турнир Ural FC 7, главным событием которого должен был стать поединок между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком, отменен. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

"Лига Ural FC сообщает, что международный турнир по кулачным боям и боксу в ММА-перчатках, запланированный на 12 апреля, отменяется по техническим причинам. О дате следующего мероприятия будет сообщено отдельно. Следите за информацией на наших официальных ресурсах!" - говорится в сообщении.

Емельяненко и Дацик должны были провести бой по правилам бокса в ММА-перчатках пять раундов по две минуты.

Спортсмены встречались в сентябре 2022 года в боксерском поединке, когда уже на 13-й секунде Дацик нокаутировал своего оппонента. После боя Емельяненко провел еще два поединка, проиграв Святославу Коваленко в декабре 2022 года и выиграв у Евгения Ершова в мае 2023 года. После последнего противостояния Емельяненко проходил курс реабилитации в Ингушетии.

Дацик в марте 2023 года он в первом раунде разобрался с бразильцем Джеронимо "Мондрагоном" Дос Сантосом, а на совместном турнире Ural FC с лигой Naiza FC в июне уступил казахстанцу Галымжану Жасланову. После этого Дацик в августе нокаутировал экс-бойца UFC и Bellator британца Оли Томпсона и в октябре досрочно уступил белорусу Петру Романкевичу.