Поиск

Турнир с поединком Емельяненко и Дацика отменен

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Турнир Ural FC 7, главным событием которого должен был стать поединок между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком, отменен. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

"Лига Ural FC сообщает, что международный турнир по кулачным боям и боксу в ММА-перчатках, запланированный на 12 апреля, отменяется по техническим причинам. О дате следующего мероприятия будет сообщено отдельно. Следите за информацией на наших официальных ресурсах!" - говорится в сообщении.

Емельяненко и Дацик должны были провести бой по правилам бокса в ММА-перчатках пять раундов по две минуты.

Спортсмены встречались в сентябре 2022 года в боксерском поединке, когда уже на 13-й секунде Дацик нокаутировал своего оппонента. После боя Емельяненко провел еще два поединка, проиграв Святославу Коваленко в декабре 2022 года и выиграв у Евгения Ершова в мае 2023 года. После последнего противостояния Емельяненко проходил курс реабилитации в Ингушетии.

Дацик в марте 2023 года он в первом раунде разобрался с бразильцем Джеронимо "Мондрагоном" Дос Сантосом, а на совместном турнире Ural FC с лигой Naiza FC в июне уступил казахстанцу Галымжану Жасланову. После этого Дацик в августе нокаутировал экс-бойца UFC и Bellator британца Оли Томпсона и в октябре досрочно уступил белорусу Петру Романкевичу.

ММА бокс Александр Емельяненко Вячеслав Дацик
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Янник Синнер выиграл турнир Masters в Майами и стал второй ракеткой мира

"Локомотив" и "Краснодар" сыграли вничью в матче РПЛ

Тим Цзю потерпел первое поражение в карьере

Тим Цзю потерпел первое поражение в карьере

"Спартак" и "Урал" сыграли вничью в матче РПЛ

"Металлург" обыграл "Спартак" и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

"Металлург" обыграл "Спартак" и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

ЦСКА упустил победу над "Сочи" в матче РПЛ, выигрывая 2:0

Гол и передача россиянина Миранчука принесли "Аталанте" победу над "Наполи"

"Крылья Советов" и "Зенит" сыграли вничью в матче РПЛ

"Локомотив" обыграл "Авангард" и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

"Локомотив" обыграл "Авангард" и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

Медведев проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Майами

Медведев проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Майами
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });