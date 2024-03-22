Емельяненко-младший оценил возможность провести третий бой с Дациком

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко заявил, что пока рано говорить о третьем поединке с соотечественником Вячеславом Дациком.

"Давайте не будем забегать вперед. Давайте дождемся этот (второй) бой, а потом будем думать о следующем поединке", - сказал Емельяненко журналистам.

Бой-реванш пройдет в Москве в Live Арене и возглавит турнир Ural FC 7. Формат поединка — 5 раундов по 2 минуты, бой по правилам бокса в ММА-перчатках.

В 2022 году Дацик нокаутировал Емельяненко в боксерском поединке на 13-й секунде.