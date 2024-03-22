Дацик заявил, что в поединке с Емельяненко-младшим будет растягивать удовольствие

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик перед вторым поединком с соотечественником Александром Емельяненко заявил, что постарается растянуть удовольствия от боя.

"По итогам тренировки видел, что Саша плохо работает над защитой печени. А в нашем бою я буду растягивать удовольствие – хочу проверить его печень на прочность", - сказал Дацик журналистам.

Бой-реванш пройдет в Москве в Live Арене и возглавит турнир Ural FC 7. Формат поединка — 5 раундов по 2 минуты, бой по правилам бокса в ММА-перчатках.

В 2022 году Дацик нокаутировал Емельяненко в боксерском поединке на 13-й секунде.