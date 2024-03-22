Поиск

Дацик заявил, что в поединке с Емельяненко-младшим будет растягивать удовольствие

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик перед вторым поединком с соотечественником Александром Емельяненко заявил, что постарается растянуть удовольствия от боя.

"По итогам тренировки видел, что Саша плохо работает над защитой печени. А в нашем бою я буду растягивать удовольствие – хочу проверить его печень на прочность", - сказал Дацик журналистам.

Бой-реванш пройдет в Москве в Live Арене и возглавит турнир Ural FC 7. Формат поединка — 5 раундов по 2 минуты, бой по правилам бокса в ММА-перчатках.

В 2022 году Дацик нокаутировал Емельяненко в боксерском поединке на 13-й секунде.

бокс ММА Александр Емельяненко Вячеслав Дацик
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Билялетдинов объявил об отставке с поста главного тренера ХК "Ак Барс"

Билялетдинов объявил об отставке с поста главного тренера ХК "Ак Барс"

Сборная России по футболу с крупным счетом в большинстве одолела Сербию

Сборная России по футболу с крупным счетом в большинстве одолела Сербию

Названы стартовые составы сборных России и Сербии на товарищескую игру

Прощание с Василием Уткиным пройдет в субботу

Прощание с Василием Уткиным пройдет в субботу

Чернышенко считает, что россияне должны участвовать в Олимпиаде

Овечкин вновь оформил дубль, отставание от Гретцки теперь 49 голов

Овечкин вновь оформил дубль, отставание от Гретцки теперь 49 голов

Приговоренного за изнасилование экс-футболиста Дани Алвеса отпустили под залог

Вячеслав Екимов выступил против бойкота Олимпиады

Гений репортажа и первый во всем. Коллеги вспоминают Василия Уткина

Гений репортажа и первый во всем. Коллеги вспоминают Василия Уткина

Суд ЕС постановил снять санкции с экс-гонщика "Формулы-1" Мазепина

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });