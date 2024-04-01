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Владельцы "Формулы-1" приобрели чемпионат MotoGP

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Корпорация Liberty Media, владеющая чемпионатом мира по автогонкам класса "Формула-1", приобрела компанию Dorna Sports, которой принадлежат права на проведение шоссейно-кольцевых гонок серии MotoGP.

"Компания Liberty Media приобретет около 86% акций Dorna, при этом менеджмент Dorna сохранит около 14% своей доли в бизнесе. Сделка отражает стоимость предприятия компании в размере 4,2 млрд евро и стоимость акционерного капитала в 3,5 млрд евро. При этом ожидается, что существующий долг MotoGP останется неизменным после закрытия сделки", - говорится в сообщении на сайте MotoGP.

Кармело Эспелета, занимавший пост генерального директора с 1994 года, останется на своей должности и продолжит управлять бизнесом вместе со своей управленческой командой.

Чемпионаты мира MotoGP проводятся с 1949 года.

Формула-1 Dorna MotoGP
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