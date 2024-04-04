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Главный тренер "Ахмата" уволился после вылета из Кубка России

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Мирослав Ромащенко решил покинуть пост главного тренера "Ахмата", сообщается на сайте грозненского футбольного клуба.

Свое решение он озвучил после поражения (0:1) "Ахмата" от "Оренбурга" в матче Кубка России в четверг, приведшего к вылету грозненцев из турнира. Руководство "Ахмата" отставку приняло.

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"Думаю, это решение будет правильным, с учетом того, что остается девять матчей до конца сезона. Надеемся, что это даст команде импульс, какие-то новые эмоции. Также надеюсь, что этот шаг пойдет на пользу команде, и за счет новых эмоций удастся решить задачу в этом тяжелом сезоне", - сказал Ромащенко.

50-летний специалист возглавил "Ахмат" в августе 2023 года. До этого он уже работал в грозненском клубе, с октября 2011 по май 2013 года был ассистентом главного тренера Станислава Черчесова. Вместе с ним он также работал в тренерских штабах "Жемчужины-Сочи", "Амкара", московского "Динамо", польской "Легии" и венгерского "Ференцвароша".

В чемпионате России "Ахмат" находится сейчас на 12-м месте, набрав в 21 матче 20 очков.

Ахмат футбол Мирослав Ромащенко
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