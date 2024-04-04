"Ахмат" выбыл из Кубка России по футболу

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты грозненского "Ахмата" со счетом 0:1 проиграли "Оренбургу" в домашнем матче 1/4 финала Пути регионов розыгрыша Кубка России.

На 89-й минуте состоялся автогол игрока хозяев Шатары.

В результате "Оренбург" вышел в полуфинал, "Ахмат" вылетел из турнира.

По итогам жеребьевки первого этапа 1/2 финала, "Оренбург" в Москве сыграет с "Динамо", в другой паре в Екатеринбурге встретятся местный "Урал" и "Ростов" (Ростов-на-Дону).