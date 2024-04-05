Даниил Медведев заявил, что с удовольствием поедет на Олимпиаду

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Четвертая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не согласен с позицией тех, кто критикует отечественных спортсменов за решение участвовать в Играх-2024 в Париже при нынешних условиях МОК.

"В жизни каждый человек имеет право на свое мнение - так же, как я имею право быть с ним не согласным. У всех свои причины думать так, а не иначе. Со своей стороны повторяю: если будет возможность - с удовольствием поеду", - приводит слова Медведева "Спорт-Экспресс".

Экс-первая ракетка мира Медведев выиграл 20 титулов, включая турнир Большого шлема (UD Open-2021).

В критериях допуска на летнюю Олимпиаду, в частности, указано, что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами смогут выступать там только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, команды до соревнований допущены не будут. Спортсмены и работающий с ними персонал не будут допущены на ОИ, если они активно высказываются в поддержку спецоперации на Украине или числятся в армии или органах безопасности своих стран.

При этом россияне и белорусы не примут участия в церемонии открытия летних Олимпийских игр-2024 в Париже. При этом на случай их побед для них утвердили специальные флаг и (без слов) гимн. Сами победы в медальном зачете учтены не будут.