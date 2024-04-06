"Краснодар" обыграл "Нижний Новгород" и вышел на первое место в РПЛ

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 4:3 нанесли поражение "Нижнему Новгороду" в гостевом матче 23-го тура чемпионата России.

После голов Эдуарда Сперцяна (8-я минута) и Джона Кордобы (13) "Краснодар" добился преимущества в два мяча. Однако соперник отыгрался еще до перерыва, точные удары нанесли Николай Калинский (34) и Александр Трошечкин.

Во втором тайме "Краснодар" забил еще два мяча (на 71-й и 80-й минутах отличились Кордоба и Сперцян соответственно), на что нижегородцы смогли ответить только голом Ильи Кухарчука (88).

"Краснодар" набрал 32 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице. Но у отстающего на два балла петербургского "Зенита" есть игра в запасе.