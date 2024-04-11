Более 50 стран подтвердили участие в Играх БРИКС в Казани

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Участие в спортивных Играх стран БРИКС в Казани подтвердили 50 стран, заявил министр спорта России Олег Матыцин.

"Более 25 видов спорта, более 50 стран примут участие в Играх БРИКС. В рамках деловой программы соревнований предлагаем подписать Казанскую хартию по развитию проекта международных соревнований стран-членов содружества", - сказал Матыцин на презентации Игр в рамках форума "Мы вместе. Спорт".

Министр отметил, что организаторы Игр не ставили задачу делать соревнования альтернативными Олимпиаде.

"Мы не ставим задачу по созданию альтернативных соревнований, придерживаемся этой позиции и укрепляем дальше нашу систему спорта. Главное для нас - национальный интерес, Игры БРИКС планировались в формате только стран-участниц, но с учетом обстоятельств мы приняли решение сделать открытый формат соревнований", - сказал Матыцин.

"В области спорта страны БРИКС придерживаются принципа равного и недискриминационного допуска спортсменов, ведь главная наша задача – это обеспечить равные возможности спортсменам из всех стран свободно участвовать в спортивных соревнованиях без ограничений и под флагом своей страны. Отмечу, что все страны БРИКС подтвердили свое участие в Играх", - добавил он.

Игры БРИКС-2024 пройдут с 12 по 23 июня.