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Непомнящий вновь стал лидером турнира претендентов

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вернул себе статус единоличного лидера проходящего в Торонто турнира претендентов.

В седьмом туре он черными фигурами сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой. В свою очередь, индиец Доммараджу Гукеш, который делил лидерство с россиянином, уступил (черными) представителю Франции Алирезу Фирудже.

Теперь в активе Непомнящего 4,5 очка. По 4 – у Накамуры, Гукеша и индийца Рамешбабу Прагнанандхы.

Турнир состоит из 14 туров. Победитель получит право сыграть в матче за мировую шахматную корону против действующего чемпиона Дин Лижэнем (Китай). Два предыдущих турнира претендентов выиграл Непомнящий, но в чемпионских матчах уступил сначала норвежцу Магнусу Карлсену, затем Дин Лижэню.

В женском турнире россиянка Александра Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с Тань Чжунъи (Китай), Екатерина Лагно также белыми – с Нюргул Салимовой из Болгарии.

Лидерство здесь сохраняет Тань Чжунъи – 5 баллов. У Горячкиной 4,5 балла, у Лагно – 4.

Победительница в матче за женскую мировую корону сыграет с Цзюй Вэньцзюнь (Китай).

Александра Горячкина Ян Непомнящий Екатерина Лагно шахматы
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