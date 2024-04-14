"Байер" впервые в истории стал чемпионом Германии по футболу

Патрик Шик ("Байер") с фанатами, выбежавшими на игровое поле после победы команды Фото: Lars Baron/Getty Images

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Байера" со счетом 5:0 разгромили "Вердер" в домашнем матче 29-го тура чемпионата Германии.

Игра прошла на поле "Байера" в Леверкузене.

Голы провели Виктор Бонифаце (25-я минута, с пенальти), Гранит Джака (60), Флориан Вирц (68, 83, 90).

"Байер" набрал 79 очков и за пять туров до завершения чемпионата досрочно обеспечил себе итоговое первое место в турнирной таблице. Преимущество перед идущими следом "Баварии" и "Штутгартом" составляет 16 очков, эти команды лишились шансов догнать "Байер". При этом "Байер" пока ни разу не проиграл в нынешнем чемпионате.

После четвертого гола группа болельщиков "Байера" выбежала на поле праздновать успех своей команды. Ее игрокам пришлось уговаривать болельщиков покинуть поле. Оставшиеся минуты игры команды провели под дымовой завесой из-за зажженных на трибунах фаеров. А после финального свистка уже все поле было заполнено фанатами.

Таким образом, "Байер" впервые в истории становится чемпионом Германии. К триумфу его привел экс-футболист испанских клубов "Реал Сосьедад", "Эйбар" и "Реал", английского "Ливерпуля", а также "Баварии" 42-летний Хаби Алонсо. В составе сборной Испании Алонсо выигрывал чемпионат мира и дважды – чемпионат Европы.

До "Байера" чемпионом Германии 11 раз подряд становилась "Баварии", в общей сложности она выигрывала Бундеслигу рекордные 33 раза.