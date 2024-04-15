Андрей Рублев опустился на восьмое место в рейтинге ATP

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев ухудшил свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

Он опустился на две строчки и теперь занимает восьмое место.

Во главе рейтинга по-прежнему находится серб Новак Джокович, далее в топ-10 идут Янник Синнер (Италия), Карлос Алькарас (Испания), Даниил Медведев (Россия), Александр Зверев. С десятого на шестое поднялся норвежец Каспер Рууд, с 12-го на седьмое – грек Стефанос Циципас. Оба в воскресенье сыграли в финале турнира Masters в Монте-Карло, победил Циципас.

С восьмого на девятое место опустился поляк Хуберт Хуркач, с девятого на десятое – болгарин Григор Димитров.