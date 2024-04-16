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Умер призер ОИ и ЧЕ в ходьбе Владимир Андреев

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Бронзовый призер Олимпийских игр в спортивной ходьбе Владимир Андреев скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщается на сайте Минспорта Чувашии.

"Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Васильевича Андреева в связи с тяжелой утратой", - говорится в сообщении.

О причинах смерти не говорится.

Андреев является участником трех Олимпийских игр, на ОИ-2002 в Сиднее завоевал бронзовую медаль. Спустя два года он стал серебряным призером чемпионата Европы в Мюнхене. Также Андреев становился чемпионом СССР.

Владимир Андреев спортивная ходьба
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