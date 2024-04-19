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Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй" Никита Кучеров занял первое место в списке самых результативных игроков Национальной хоккейной лиги по итогам завершившегося регулярного чемпионата.

Он набрал 144 очка, проведя 44 гола и сделав 100 результативных передач.

Россиянин становится обладателем приза "Арт Росс Трофи", вручаемого самому результативному игроку чемпионата. Ранее он получил этот приз по итогам чемпионата в сезоне-2018/19, когда набрал 128 (41+87) очков.

Вторым стала нападающий "Колорадо" канадец Натан Маккиннон, по системе "гол+пас" набравший 140 (51+89) очков.

В тройке лучших также разместился канадский форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, у него 132 (32+100) очков.

30-летний Кучеров играет в НХЛ с сезона-2013/14, все это время в лиге он играл за "Тампу". За всю карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ он набрал 873 (320+553) очка. В составе "Тампы" дважды (2020, 2021) выигрывал Кубок Стэнли, в составе сборной России два раза (2017, 2019) становился бронзовым призером ЧМ.

НХЛ Никита Кучеров Кубок Стэнли хоккей Национальная хоккейная лига
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