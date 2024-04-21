Евгений Тищенко уверен в победе Кудряшова над Робутти

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион-2016 и чемпион мира-2015 по боксу Евгений Тищенко уверен в победе экс-обладателя пояса WBC Silver Дмитрия Кудряшова над аргентинцем Леонардо Даниэлем Робутти.

Четырехраундовый бой в тяжёлом весе состоится 26 апреля в Москве и возглавит шоу "Бойцовский клуб РЕН ТВ".

"Я всегда пристально следил за карьерой Дмитрия, нам даже удалось провести официальный поединок по профессионалам. Он всегда показывал зрелищные бои, да вы просто посмотрите на его статистику. Думаю, в предстоящем поединке с Робутти в рекорде Кудряшова добавится еще одна досрочная победа", - сказал Тищенко "Интерфаксу".

"Да, бой четырехраундовый, но думаю, что Дмитрий успеет нокаутировать оппонента и за это время. Однозначно буду болеть за Дмитрия, желаю ему удачи! Обязательно посмотрю предстоящее шоу", - отметил Тищенко.

В сентябре 2021 года Тищенко единогласным решением судей победил Кудряшова.