Россияне не попали в список арбитров на Евро-2024

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем сайте опубликовал список арбитров, их помощников и видеоассистентов, которые обслужат 51 матч чемпионата Европы-2024 в Германии.

Россияне в этот список не попали.

Список главных арбитров выглядит следующим образом: Майкл Оливер, Энтони Тейлор (оба - Англия), Марко Гуида, Даниэле Орсато (оба - Италия), Франсуа Летесье, Клеман Тюрпен (оба - Франция), Даниэль Зиберт, Феликс Цвайер (оба - Германия), Славко Винчич (Словения), Артур Диаш (Португалия), Иштван Ковач (Румыния). Иван Кружляк (Словакия), Данни Маккели (Нидерланды), Шимон Марчиняк (Польша), Халил Мелер (Турция), Гленн Нюберг (Швеция), Хесус Хиль Мансано (Испания), Сандро Шерер (Швейцария)

Кроме того, в рамках соглашения о сотрудничестве между УЕФА и Южноамериканской футбольной конфедерацией КОНМЕБОЛ к работе на Евро присоединится со своей бригадой рефери из Аргентины Факундо Тельо.

С февраля 2022 года российские судьи не работают на турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА, однако иногда привлекаются к обслуживанию матчей в Азии.