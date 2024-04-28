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Восемь золотых медалей выиграли россияне на чемпионате Европы по боксу

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российские боксеры завоевали восемь наград высшего достоинства на прошедшем в Белграде чемпионате Европы. Помимо этого, на их счету по одной серебряной и бронзовой медали.

СпортРоссиянки завоевали три золотые медали и выиграли общий зачет ЧЕ по боксуЧитать подробнее

Победителями ЧЕ-2024 стали Эдмонд Худоян (категория веса до 48 кг), Дмитрий Двали (до 54 кг), Эдуард Саввин (до 57 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Габил Мамедов (до 63,5 кг), Тархан Идигов (до 67 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг), Муслим Гаджмагомедов (до 92 кг). Серебро в составе сборной России завоевал Джамбулат Бижамов (до 75 кг), бронзу – Савелий Садома (до 80 кг).

Сборная России, выступившая под государственной символикой РФ, стала победителем в общем зачете.

бокс Белград
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