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Россиянки завоевали три золотые медали и выиграли общий зачет ЧЕ по боксу

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российские спортсменки стали обладательницами трех золотых медалей на чемпионате Европы по боксу в Сербии.

Золото завоевали Юлия Чумгалакова (48 кг), Дарима Сандакова (до 70 кг) и Елена Гапешина (до 81 кг).

Серебряными призерами в составе сборной России стали Анастасия Кооль (до 52 кг), Дарья Абрамова (до 57 кг), Нуне Асатрян (до 60 кг), Елена Бабичева (до 63 кг), Альбина Молдажанова (до 66 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг), Кристина Ткачева (свыше 51 кг).

В результате женская сборная России выиграла общемедальный зачет.

28 апреля состоятся финалы мужского ЧЕ, в них выступят девять россиян.

Российские спортсмены выступают на турнире под государственной символикой РФ.

спорт бокс РФ Сербия
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