Гильермо Абаскаль покинул пост главного тренера "Спартака"

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - "Спартак" объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.

"Руководство красно-белых приняло решение об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера "Спартака", - говорится в сообщении пресс-службы команды.

"Мы благодарим Гильермо за работу, проделанную в нашем клубе, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере", - отмечается в тексте обращения.

К ответному гостевому матчу 1/2 финала Пути РПЛ против "Зенита", который состоится 17 апреля, команду будет готовить ассистент Абаскаля Владимир Слишкович.

Испанский специалист, которому накануне исполнилось 35 лет, возглавил "Спартак" летом 2022 года. Под его руководством "Спартак" завоевал бронзу чемпионата России. Сейчас команда занимает шестое место в чемпионате России, отставая от лидирующего "Зенита" на 12 очков.

13 апреля "Спартак" потерпел поражение от аутсайдера РПЛ "Сочи" со счетом 0:1.