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Чемпион мира по боксу Атаев назвал ЧЕ-2024 самым легким турниром в карьере

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российский боксер Шарабутдин Атаев, ставший победителем чемпионата Европы-2024 в Сербии, разочарован тем, что финальный бой сорвался в связи с травмой соперника, белоруса Александра Алферова. Ситуация усугубилась тем, что Атаев на турнире провел только один полноценный бой – в полуфинале.

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"Чемпионат Европы - самый легкий турнир в моей карьере. Провел один полноценный бой и стал победителем. Результат в любом случае есть, мы долго готовились к турниру. Я был расстроен, что изначально нужно было провести два боя, есть небольшое разочарование. Просто я был заряжен боксировать много поединков, выложить все свои силы на ринге", - сказал Атаев журналистам.

"Спортсмен из Беларуси вышел на бой, и я настраивался на него как на серьезного соперника. Я не знал, что у него проблемы с рукой. Алферов подошел ко мне и сказал, что снимается с поединка. Я не хотел этого слышать, так как очень хотел боксировать. Но Алексей повторил мне еще раз. В итоге золотая медаль на моей шее, но полноценно чемпионом Европы я себя не могу ощущать. Думал турнир будет тяжелым, потому что хотел выиграть через кровь, пот и труд", - отметил Атаев.

На мужском чемпионате Европы россияне завоевали восемь золотых, по одной серебряной и бронзовой медали.

бокс Шарабутдин Атаев Александр Алферов
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