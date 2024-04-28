Чемпион мира по боксу Атаев: сменить гражданство? Мне и в России хорошо

Шарабутдин Атаев - "Интерфаксу": о предстоящем финале на ЧЕ в Белграде, о перспективе боя Дмитрий Бивол - Артур Бетербиев, об отношении к трэш-току

Шарабутдин Атаев Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В воскресенье на чемпионате Европы по боксу в Сербии пройдут финалы с участием девяти россиян. На решающий поединок выйдет и действующий чемпион мира Шарабутдин Атаев (категория веса – до 86 кг), которому предстоит бой с белорусом Алексеем Алферовым.

В интервью с корреспондентом "Интерфакса" Владимиром Нардиным Атаев поделился ожиданиями от предстоящего поединка, прокомментировал решение сборной России не выступать на ОИ, оценил предстоящий супербой между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

- Итак, Шарабутдин, какой настрой на сегодняшний финал?

- Настрой боевой, мы готовы.

- Какие сильные и слабые качества соперника отметите?

- Соперник – левша, задней рукой сильно бьющий, надо быть начеку, держать руки повыше. Как должны работать, мы знаем, поэтому все должно пройти хорошо.

- Алферов – серебряный призер чемпионата мира, тогда он остался в шаге от золота. Теперь – новый шанс победить на крупном турнире. Ожидаете от него усиленного настроя?

- Не знаю, я лично не смотрю на достижения соперника. Я смотрю на то, как я должен драться, как должен выступить лично сам. А что он умеет, какие у него достижения, меня как бы не волнует. Мы с тренером посмотрим и решим, как действовать.

- После победы в полуфинале над сербом Велько Разнатовичем вы обратили внимание на то, как яростно местная публика болела против вас. Ожидаете, что, припомнив вам победу над сербским боксером, сегодня против вас будут болеть еще сильнее?

- В этот раз я думаю, что все уже будут за меня болеть, потому что мы все-таки дружеская для них страна. И белорусы, и сербы – они наши братья, поэтому я не думаю, что будет какая-то неприязнь, все нормально пройдет. И с соперником я общаюсь, дружу, никакого негатива к нему тоже нет. Так что мы выйдем на ринг и сделаем свою работу.

- Как вам уровень чемпионата и атмосфера?

- Так получилось, что здесь я провожу только два боя – полуфинал и финал. Конечно, хотелось провести четыре боя как минимум и завоевать заслуженную медаль. Но и таким путем (через два боя) тоже хорошо. А атмосфера на турнире хорошая.

- Вы – действующий чемпион мира, наверное, это можно назвать пиком вашей карьеры. Но именно сейчас сборная России была вынуждена отказаться от участия в Олимпийских играх из-за несогласия с позицией МОК. Как отреагировали на такое решение по Парижу-2024?

- Как наши руководители решат – так и будет. Кстати, я выступаю в весовой категории до 86 кг, а для того, чтобы соответствовать олимпийскому весу, нужно определиться с непростым выбором: либо спускаться к весу 80 килограмм, либо подниматься к 90 килограмм. Это тяжелая ситуация, поскольку и там, и там – мои коллеги по сборной.

- Сами-то будете следить за Олимпийскими играми?

- Думаю да. За определенными людьми наблюдать буду, есть те, которые мне интересны. Я даже на прошлой Олимпиаде не весь бокс смотрел, а только тех, кто мне был интересен.

- Некоторые российские спортсмены меняют гражданство ради возможности выступать на международных турнирах. Осуждаете ли их?

- Лично я не собираюсь менять гражданство, переходить выступать за другую страну ради участия в Олимпиаде. Мне и здесь хорошо. Да, мы пропускаем Олимпийские игры, но нам предоставляют другие соревнования, в которых мы можем выступить. Проблем с этим я не вижу.

- В предыдущем интервью "Интерфаксу" вы сказали, что не будете сильно задерживаться в любительском боксе. Означает ли это, что на перспективах выступить на следующих Олимпийских играх можно ставить крест?

- Точно не могу сказать, но на любительской карьере я пока что крест не ставлю. Я буду выступать и здесь, и в профессионалах - нам правила позволяют. Поэтому, чтобы не застаиваться, бои будем проводить и там, и там.

- В феврале вы стали чемпионом IBA. Какой эффект для вас вызвал и сам турнир, и завоеванный вами статус?

- Конечно, здорово стать чемпионом мира среди профессионалов по версии IBA. К тому же, была приличная сумма призовых, она сильно изменила мою жизни в финансовом плане (улыбается), предоставила мне новые возможности. В том числе, я смог приобрести новую квартиру за эти деньги, и машину себе купил. Но голову терять после этого мы не собираемся: в конце года пройдет чемпионат мира, надо будет защищать титул. Соревнований много будет, потихоньку будем работать и соответствовать.

- Модный нынче вопрос у журналистов: назовите тройку лучших боксеров-профессионалов в вашем весе.

- Это Артур Бетербиев, Дмитрий Бивол, Дэвид Бенавидес. Насколько я знаю, Бенавидес хочет подняться из 79 килограмм, он может конкурировать в нашем весе.

- Не все с энтузиазмом воспринимают предстоящий бой Бетербиева с Биволом в связи с тем, что кто-то из россиян в итоге проиграет. Как к этому поединку относитесь вы?

- Это спорт. В конце концов должен быть один лучший в мире, несколько лучших не может быть. Я ни за кого не болею, просто хочу, чтобы победил лучший. Буду просто наблюдать как зритель. Победит сильнейший. Кто фаворит? 50 на 50. Оба мастеровитые специалисты, которые всю жизнь боксом занимаются, и предсказать, что один другого нокаутирует, сложно.

- Поединок Бивола с Бетербиевым называют боем десятилетия.

- В этом весе, пожалуй, да. В других весах есть намного более популярные бои. Наши спортсмены – скромные, они не раскручивают бои. Они скромно дали интервью – и все. А такие бойцы, как американец Райан Гарсия (известен своими провокационными выходками - ИФ), больше привлекают в плане просмотра. А наши боксеры – мастера своего дела, приятно смотреть именно за боксом. Было бы некрасиво, если бы наши боксеры – такие как Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев, вели себя также как Райан Гарсия. Наши боксеры знают, как себя вести, они очень скромные мужики. Например, то, что творится в поп-ММА (даже в России), это вообще ужас. Я к этому не хочу быть причастен, держусь от этого подальше.

- Отсюда вывод: вы точно не трэш-токер. Верно?

- Могу над соперником пошутить, дуэль взглядов – это максимум. А так, в разговорной речи вести трэш-ток я не хочу.

- Но и в боксе сейчас задействована поп-индустрия. Например, раскручивается тема с участием в боксе блогера Дани Милохина. Вас такое не задевает?

- Когда такая личность, как Даня Милохин говорит, что через пару лет будет драться с Исламом Махачевым (чемпион UFC - ИФ), это, конечно, вызывает только смех. Но если в целом, я лично не против, чтобы человек занимался спортом и выступал. Если ему нравится, нежели чем попало заниматься вдали от этого, если он вреда никому не приносит, пускай выступает.