Джокович проиграл в третьем круге турнира Masters в Риме

Новак Джокович. Архивное фото Фото: Silvia Lore/Getty Images

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович потерпел поражение от чилийца Алехандро Табило в матче третьего круга турнира категории Masters в Риме.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Табило, занимающего в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 32-е место.

В результате Джокович выбыл из дальнейшей борьбы, Табило вышел в четвертый круг. Его соперником будет 18-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов.

Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев. Джокович выигрывал турнир шесть раз, чаще всех это удавалось испанцу Рафаэлю Надалю – 10 раз.

Медведев (№4 в рейтинге мира) в третьем круге сыграет с сербом Хамадом Медьедовичем (121). Надаль выбыл, проиграв во втором круге.