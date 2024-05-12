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Джокович проиграл в третьем круге турнира Masters в Риме

Джокович проиграл в третьем круге турнира Masters в Риме
Новак Джокович. Архивное фото
Фото: Silvia Lore/Getty Images

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович потерпел поражение от чилийца Алехандро Табило в матче третьего круга турнира категории Masters в Риме.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Табило, занимающего в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 32-е место.

СпортНадаль проиграл во втором круге турнира Masters в РимеЧитать подробнее

В результате Джокович выбыл из дальнейшей борьбы, Табило вышел в четвертый круг. Его соперником будет 18-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов.

Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев. Джокович выигрывал турнир шесть раз, чаще всех это удавалось испанцу Рафаэлю Надалю – 10 раз.

Медведев (№4 в рейтинге мира) в третьем круге сыграет с сербом Хамадом Медьедовичем (121). Надаль выбыл, проиграв во втором круге.

теннис Новак Джокович Рим
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