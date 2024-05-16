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Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом года

Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом года
Фото: AP/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом в 2024 году по версии журнала Forbes.

Его доход за последние 12 месяцев составляет $260 млн. Из них 200 млн составляет зарплата, 60 млн – доход от коммерческим прав.

Второе место в рейтинге занял американский гольфист Джон Рам, заработавший за отчетный период $218 (198+20) млн. На третьей строчке разместился нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси - $135 (65+70) млн.

Также в топ-5 вошли баскетболист американского "Лос-Анджелес Лейкерс" и сборной США Леброн Джеймс - $128,2 (48,2+80) млн, а также форвард "Миллуоки Бакс" и сборной Греции Яннис Адетокумбо - $111 (46+65) млн.

Криштиану Роналду Forbes Лионель Месси Лос-Анджелес
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