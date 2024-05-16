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Более 23 тыс. человек выйдут на старт полумарафона "ЗаБег.РФ" в Москве

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU -В Москве 19 мая пройдет полумарафон "ЗаБег.РФ", на старт которого выйдут более 23 тыс. бегунов, сообщили организаторы мероприятия.

Забеги пройдут на нескольких дистанциях: 1 км, 5 км, 10 км или 21,1 км.

"Стать участником может любой желающий от 6 лет. В рамках полумарафонской дистанции состоится корпоративная эстафета. На старт в столице выйдут более 40 команд. А поболеть за спортсменов по ходу всей дистанции болельщики смогут на 30 точках поддержки. Во вложении релиз с подробной информацией", - говорится в сообщении.

На старт выйдут, в частности, руководитель оргкомитета полумарафона ЗаБег.РФ Ксения Шойгу, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, его супргуна, серебряный призер ОИ‑2016 Дарья Нагорная (Спиридонова), олимпийский чемпион-2014 лыжник Александр Легков, олимпийский чемпион-2010 лыжник Никита Крюков.

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