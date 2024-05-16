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Максименко, Захарян и Чалов вошли в состав сборной России на матч с Белоруссией

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу обнародовал расширенный состав национальной команды страны на июньский сбор. В рамках этого сбора россияне проведут товарищескую игру с Белоруссией.

Состав вызванных на сбор игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Матвей Сафонов ("Краснодар"), Андрей Лунев ("Карабах", Агдам), Александр Максименко ("Спартак"), Евгений Латышонок ("Балтика").

Защитники: Арсен Адамов ("Оренбург"), Даниил Хлусевич, Никита Чернов (оба – "Спартак"), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко, Илья Вахания (оба – "Ростов"), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – "Локомотив"), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба – "Крылья Советов"), Дмитрий Скопинцев ("Динамо").

Полузащитники: Далер Кузяев ("Гавр"), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Артем Карпукас, Максим Глушенков (все – "Локомотив"), Данил Глебов ( "Ростов"), Александр Черников ("Краснодар), Данил Пруцев ("Спартак"), Иван Обляков (ЦСКА), Даниил Фомин ("Динамо"), Андрей Мостовой ("Зенит"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Арсен Захарян ("Реал Сосьедад"), Лечи Садулаев ("Ахмат").

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Иван Сергеев ("Зенит"), Константин Тюкавин ("Динамо").

Игра с Белоруссией пройдет 7 июня в Минске.

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