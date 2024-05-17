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Движение на нескольких улицах в центре Москвы временно перекроют из-за полумарафона

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Движение для транспорта на ряде столичных центральных набережных и улиц, а также на участке Садового кольца будет недоступно с 17 до 19 мая в зависимости от времени из-за полумарафона "ЗаБег.РФ".

Как ранее сообщали в столичном департаменте транспорта, движение будет закрыто: с 00:01 17 мая до 06:00 20 мая на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста, с 20:00 18 мая до 06:00 20 мая на Москворецкой улице от Москворецкой набережной до улицы Варварка.

Кроме того, движение будет недоступно 19 мая с 05:00 до 16:00 на Большом Москворецком мосту, улице Варварка, а также в проезде от улицы Ильинка до улицы Варварка; с 07:00 до 10:45 на улицах Большая Ордынка, Большая Полянка, Житная и Мытная; с 07:00 до 12:45 на Садовом кольце от дома 20 по Валовой улице до Новинского бульвара, на дублере внешней стороны Новинского бульвара от улицы Новый Арбат до Смоленской площади, на съездах с улицы Остоженка в сторону Зубовского бульвара, в Крымском проезде от Зубовского бульвара до Фрунзенской набережной; с 07:00 до 13:45 на Кадашевской, Пречистенкой, Смоленской, Фрунзенской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, Кремлевской, Москворецкой набережных.

Также на участках временных ограничений запрещена парковка с 00:01 19 мая до окончания мероприятия.

В воскресенье с 07:00 до 10:45 будет организован правый поворот с дублера внутренней стороны Садового кольца на Пятницкую улицу в районе дома 32/75, строение 1 по Валовой улице.

Помимо этого, 19 мая с 00:01 до 10:45 будет организовано двустороннее движение: в 1-м Кадашевском переулке от Кадашевской набережной до 3-го Кадашевского переулка, во 2-м Кадашевском переулке от 1-го Кадашевского переулка до улицы Большая Ордынка, в 3-м Кадашевском переулке от 1-го Кадашевского переулка до улицы Большая Ордынка, в Большом Толмачевском переулке от Старомонетного переулка до улицы Большая Ордынка.

На этих участках будет запрещена парковка 19 мая с 00:01 до 10:45.

Московский полумарафон ЗаБег.РФ Москва
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