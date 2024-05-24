Менеджер ММА Тарасов усомнился, что реванш Фьюри и Усика пройдет в этом году

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Менеджер смешанных единоборств Виталий Тарасов считает, что если бой-реванш между британским боксером Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком состоится, то вряд ли в этом году.

"Реванш вроде бы планируется на октябрь, но есть ощущение, что это произойдет сильно позже. Это громкий бой, грандиозное событие, на которое точно необходимо закладывать больше времени для продвижения. Пока спортсмены окончательно восстановятся, пока подпишут контракты, пока последует анонс…В общем, делаю ставку, что реванш, если и пройдет, то в начале следующего года", - сказал Тарасов "Интерфаксу".

"Это боксеры высочайшего уровня, которые находятся на тех этапах своих карьер, где все решают мельчайшие детали. Мы видели определенные "качели" в первом поединке, инициатива переходила от одного к другому, и в итоге ключевым эпизодом стал нокдаун. Но на более ранней дистанции Фьюри находил свой удар – несколько раз он плотно попадал по Усику коронным апперкотом. По какой-то причине британец перестал ловить Александра на этом, но потенциал был хороший, Усика, как мне показалось, разок даже слегка повело. Несмотря на поражение Тайсона, я не вижу в их реванше очевидного фаворита. Вероятнее всего, мы увидим тот же рисунок боя, исход которого снова решит один акцентированный эпизод", - заявил он.

"Не исключаю, что Александр сейчас чувствует себя на пике возможностей и достижений. И в реванше это может сыграть против него. Фьюри выйдет доказывать, что он все-таки лучше, а Усик выйдет делать что-то, что он уже сделал. Найдет ли он в этот раз достаточное количество мотивации, чтобы, например, "съесть" те же апперкоты и выстоять? Для меня это большой вопрос", - отметил Тарасов.

Бой между Фьюри и Усиком прошел в Саудовской Аравии в ночь на 19 мая. По итогам 12 раундов Усику присудили победу единогласным решением судей. В результате Усик сохранил пояса WBA, IBF и WBO, а также отобрал у Фьюри титул WBC, став абсолютным чемпионом мира.