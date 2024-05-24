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Гандболистки ЦСКА в третий раз выиграли чемпионат России

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Женский гандбольный клуб ЦСКА (Москва) завоевал звание чемпиона России по итогам сезона-2023/24.

Во втором матче финальной серии с командой "Ростов-Дон" они одолели соперниц со счетом 33:31. Победитель матча в Москве определился в овертайме, основное время завершилось со счетом 25:25.

Результат первого матча, прошедшего в Ростове-на-Дону, 28:26 в пользу ЦСКА.

Таким образом, женская команда московского ЦСКА, образованная в 2020 году, стала трехкратным чемпионом России.

ЦСКА гандбол Ростов-Дон
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